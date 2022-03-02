Лавров — об аресте Западом активов ЦБ и частных компаний: Это просто воровство

Арест странами Запада активов Банка России и частных компаний, по сути, является воровством. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"[На Западе] наплевали на все свои принципы, которые насаждали на международной арене, в том числе когда они стали арестовывать активы Центрального банка России и наших частных компаний. Это просто воровство, — сказал глава российского МИД в интервью телеканалу Al Jazeera.

Подобными действиями США и ЕС попросту вернулись к "бандитскому капитализму времён "золотой лихорадки", отметил Лавров. При этом, по его словам, Россия в состоянии противостоять любому давлению.