Лавров — об аресте Западом активов ЦБ и частных компаний: Это просто воровство
Подобными действиями США и ЕС попросту вернулись к "бандитскому капитализму времён "золотой лихорадки", отметил министр. При этом, по его словам, РФ в состоянии противостоять любому давлению.
Арест странами Запада активов Банка России и частных компаний, по сути, является воровством. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"[На Западе] наплевали на все свои принципы, которые насаждали на международной арене, в том числе когда они стали арестовывать активы Центрального банка России и наших частных компаний. Это просто воровство, — сказал глава российского МИД в интервью телеканалу Al Jazeera.
Подобными действиями США и ЕС попросту вернулись к "бандитскому капитализму времён "золотой лихорадки", отметил Лавров. При этом, по его словам, Россия в состоянии противостоять любому давлению.
А ранее Лайф сообщал, что ЕС запретил продавать, поставлять, экспортировать в РФ банкноты евро. Кроме того, организация объявила о запрете на инвестирование, участие и другой вклад в будущие проекты, финансируемые совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые банки РФ от SWIFT. Так, Евросоюз уже отключил от SWIFT ВТБ и ещё шесть российских банков. Запрет вступит в силу на десятый день после публикации в Официальном журнале ЕС, а также будет применяться к определённым категориям юридических лиц.
Сергей Лавров. Обложка © Kremlin.ru