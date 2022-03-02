Мединский: Украинская делегация прибудет на переговоры утром 3 марта

Глава российской делегации на переговорах с украинской стороной помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что встреча в Беловежской Пуще состоится не ранее чем завтра. Его слова приводит телеграм-канал БелТА.

Напомним, что первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Владимир Мединский со своей стороны сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции".