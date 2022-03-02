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2 марта, 16:31
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Мединский: Украинская делегация прибудет на переговоры утром 3 марта

Глава российской делегации поблагодарил белорусскую сторону за гостеприимство, профессиональную и оперативную организацию встречи.

Глава российской делегации на переговорах с украинской стороной помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что встреча в Беловежской Пуще состоится не ранее чем завтра. Его слова приводит телеграм-канал БелТА.

"Украинская делегация уже выехала из Киева, они прибудут завтра утром", — проинформировал он.

Мединский также поблагодарил белорусскую сторону за гостеприимство, профессиональную и оперативную организацию переговоров.

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Напомним, что первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Владимир Мединский со своей стороны сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции".

Обложка © belta.by

Алексей Берковиц

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