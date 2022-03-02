Забайкалье и Кузбасс поменяли названия в Сети в поддержку "Операции Z"
Буква Z сегодня является символом поддержки российских военных на Украине, а также единства интересов, задач, стандартов и взаимопонимания нашего общества, считают главы двух регионов.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв запустил акцию в поддержку российской "Операции Z" на Украине — теперь название региона в информационных материалах областного правительства будет обозначаться как КуZбасс.
"В то время как наши парни выполняют задачи по демилитаризации и денацификации Украины, жители России и, в частности, Кузбасса столкнулись с беспрецедентным экономическим и моральным давлением из других стран, с волной дезинформации о ходе спецоперации и резко негативным отношением", — сообщается в телеграм-канале "Цивилёв.Live".
Губернатор подчеркнул, что буква Z сегодня является символом поддержки российских военнослужащих и единства интересов, задач, стандартов и взаимопонимания всего общества. К этой акции также присоединился Забайкальский край.
"Zабайкалье поддерживает российских военнослужащих — "Мы Вместе!", — пишет телеграм-канал "Новости Zабайкалья".
Ранее российская диаспора в Бейруте поддержала спецоперацию на Украине. Также в мирной акции приняли участие граждане Ливана, которые не смогли стоять в стороне. Как отметил один из участников, РФ никогда не занималась "оккупацией" других стран — она, напротив, защищала их.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка © ТАСС / Мальгавко Сергей