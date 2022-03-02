Забайкалье и Кузбасс поменяли названия в Сети в поддержку "Операции Z"

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв запустил акцию в поддержку российской "Операции Z" на Украине — теперь название региона в информационных материалах областного правительства будет обозначаться как КуZбасс.

"В то время как наши парни выполняют задачи по демилитаризации и денацификации Украины, жители России и, в частности, Кузбасса столкнулись с беспрецедентным экономическим и моральным давлением из других стран, с волной дезинформации о ходе спецоперации и резко негативным отношением", — сообщается в телеграм-канале "Цивилёв.Live".

Губернатор подчеркнул, что буква Z сегодня является символом поддержки российских военнослужащих и единства интересов, задач, стандартов и взаимопонимания всего общества. К этой акции также присоединился Забайкальский край.

"Zабайкалье поддерживает российских военнослужащих — "Мы Вместе!", — пишет телеграм-канал "Новости Zабайкалья".