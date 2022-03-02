В Париже задержали бойцов Французского иностранного легиона, ехавших на Украину
Отмечается, что военные ехали в автобусе с гражданскими. Они были одеты в камуфляж и жилеты с разгрузкой, но не имели при себе оружия.
В Париже полиция задержала 14 бойцов украинского происхождения из Французского иностранного легиона, которые, предварительно, планировали отправиться на Украину. Об этом сообщает TF1 Info.
По данным издания, правоохранительные органы остановили для проверки автобус, который направлялся в сторону границы между Польшей и Украиной. Внутри зафиксировали 14 бойцов легиона, одетых в военный камуфляж и жилеты с разгрузкой. Оружия при них не было.
30 пассажиров автобуса были отправлены в полицейский участок для установления личности. Впоследствии всех, кроме 14 военных, отпустили. Девять из них находились в официальном увольнении, имея разрешение покинуть расположение военной части. Однако ещё пять легионеров его не имели.
Недавно командование легиона разрешило военным украинского происхождения отправиться на поиски родственников в приграничных районах соседних с Украиной стран. Однако сообщается, что задержанные бойцы не следовали протоколу. Теперь власти намерены выяснить их истинные мотивы в ходе расследования, планировали они найти родных или же принять участие в боевых действиях.
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