Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт отказывается от поставок оружия и войск на Украину

Министр подчеркнул, что власти республики также запретили транзит вооружений для Киева по своей территории. По его словам, это делается для того, чтобы не втягивать собственных граждан в войну.

Будапешт не будет направлять войска или поставлять вооружение на Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Мы приняли все необходимые решения для того, чтобы избежать вовлечения Венгрии в эту войну. Мы приняли решение так же, как и наши союзники, не направлять войска, не направлять оружие. И мы не разрешаем поставки летального оружия транзитом через Венгрию", — сказал Сийярто на заседании СПЧ ООН в Женеве.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что правительство республики приняло все необходимые меры, чтобы защитить собственных граждан. Для этого, по его словам, Будапешт разместил войска на территории восточной границы государства.