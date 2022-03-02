Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт отказывается от поставок оружия и войск на Украину
Петер Сийярто. Фото © ТАСС / ЕРА / MARTIN DIVISEK
Министр подчеркнул, что власти республики также запретили транзит вооружений для Киева по своей территории. По его словам, это делается для того, чтобы не втягивать собственных граждан в войну.
Будапешт не будет направлять войска или поставлять вооружение на Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Мы приняли все необходимые решения для того, чтобы избежать вовлечения Венгрии в эту войну. Мы приняли решение так же, как и наши союзники, не направлять войска, не направлять оружие. И мы не разрешаем поставки летального оружия транзитом через Венгрию", — сказал Сийярто на заседании СПЧ ООН в Женеве.
Глава МИД Венгрии подчеркнул, что правительство республики приняло все необходимые меры, чтобы защитить собственных граждан. Для этого, по его словам, Будапешт разместил войска на территории восточной границы государства.
А ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Запад не допустит вмешательства НАТО в конфликт на Украине. По его словам, Германия и другие страны видят потенциальную опасность такого решения и военное вмешательство Североатлантического альянса может стать ошибкой.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.