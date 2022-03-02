На Украину приехали первые иностранные наёмники, готовые вступить в боевые действия
Приехавший на Украину британский военный по имени Люк. Скриншот © Instagram / viceworldnews
Так, один из приезжих военных оказался 25-летним британцем. По его словам, он прошёл подготовку по уничтожению воздушных судов при помощи различных средств ПВО.
На Украину начали прибывать первые иностранные наёмники для оказания военной поддержки Вооружённым силам страны (ВСУ). Об этом сообщает американский телеканал Vice, где опубликован репортаж с бывшим британским военным по имени Люк, который приехал в Польшу, а затем перешёл границу с Украиной.
"Я кое с кем контактировал и, надеюсь, смогу применить свои навыки в области противовоздушной обороны. Думаю, в течение следующих 24 часов прояснится больше", — рассказал бывший британский военный изданию.
По словам 25-летнего британца, он прошёл подготовку по уничтожению воздушных судов при помощи различных средств ПВО. Хоть на данный момент страна Люка не является участницей боевых действий на территории Незалежной, он всё равно вступил в ряды "интернационального легиона обороны", о создании которого ранее объявил украинский лидер Владимир Зеленский. По новым правилам теперь любой желающий из другого государства может служить в ВСУ. Неизвестно, сколько людей посмотрит репортаж о наёмнике Люке и решит последовать его сомнительному примеру.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые банки РФ от SWIFT. Так, Евросоюз уже отключил от SWIFT ВТБ и ещё шесть российских банков. Запрет вступит в силу на десятый день после публикации в "Официальном журнале ЕС", а также будет применяться к определённым категориям юридических лиц.