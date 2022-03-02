На Украину приехали первые иностранные наёмники, готовые вступить в боевые действия

Так, один из приезжих военных оказался 25-летним британцем. По его словам, он прошёл подготовку по уничтожению воздушных судов при помощи различных средств ПВО.

На Украину начали прибывать первые иностранные наёмники для оказания военной поддержки Вооружённым силам страны (ВСУ). Об этом сообщает американский телеканал Vice, где опубликован репортаж с бывшим британским военным по имени Люк, который приехал в Польшу, а затем перешёл границу с Украиной.

"Я кое с кем контактировал и, надеюсь, смогу применить свои навыки в области противовоздушной обороны. Думаю, в течение следующих 24 часов прояснится больше", — рассказал бывший британский военный изданию.