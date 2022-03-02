На Украину приехали первые иностранные наёмники, готовые вступить в боевые действия

На Украину начали прибывать первые иностранные наёмники для оказания военной поддержки Вооружённым силам страны (ВСУ). Об этом сообщает американский телеканал Vice , где опубликован репортаж с бывшим британским военным по имени Люк, который приехал в Польшу, а затем перешёл границу с Украиной.

"Я кое с кем контактировал и, надеюсь, смогу применить свои навыки в области противовоздушной обороны. Думаю, в течение следующих 24 часов прояснится больше", — рассказал бывший британский военный изданию.

По словам 25-летнего британца, он прошёл подготовку по уничтожению воздушных судов при помощи различных средств ПВО. Хоть на данный момент страна Люка не является участницей боевых действий на территории Незалежной, он всё равно вступил в ряды "интернационального легиона обороны", о создании которого ранее объявил украинский лидер Владимир Зеленский. По новым правилам теперь любой желающий из другого государства может служить в ВСУ. Неизвестно, сколько людей посмотрит репортаж о наёмнике Люке и решит последовать его сомнительному примеру.