Депутат Бурлаков предложил вернуть графу "национальность" в паспорт

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Сергей Бурлаков выступил с предложением вернуть в паспорт графу "национальность". По его словам, это стало актуальным в связи с международной обстановкой.

"Я хотел бы, чтобы в российском паспорте снова появилась графа "национальность". Я горжусь тем, что я русский, что мои предки были русскими и дети русские. Нападки со стороны Запада показывают, насколько мы сильная и сплочённая нация", — заявил Бурлаков.

Он обратился к главе МИД Великобритании Лиз Трасс, которая заявила, что Россия стала изгоем в международном сообществе, уточнив, что стране действительно неприятно наблюдать за отчислениями российских студентов из вузов, отстранениями спортсменов и отказами от сотрудничества с бизнесменами.

"Про школьников, которым западные одноклассники объявляют бойкот, я вообще молчу. Но неужели вы, человек, занимающий такой пост, человек, пропагандирующий мир и уважение на международном уровне, считаете такое заявление уместным и дипломатичным? Вы действительно думаете, что можете задеть нас за живое санкциями или подобными высказываниями?" — задался вопросами Бурлаков.

По словам парламентария, у русских патриотизм в крови, а страна никогда не покушалась на чужое, выступая лишь защитником слабых и нуждающихся. Он добавил, что Россия долгое время мирилась с тем, что происходит в Донбассе, и уточнил, что единственное, о чём можно жалеть, — что "мы не защитили наших братьев и соседей раньше".