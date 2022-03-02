В Госдуму внесли проект закона о присяге гражданского служащего

Документ подразумевает внесение изменений в федеральный закон "О государственной гражданской службе РФ". В случае принятия он вступит в силу с 1 января 2023 года.

Группа членов Совета Федерации и депутатов от партии "Единая Россия" внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о присяге гражданского служащего. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Согласно проекту закона, гражданский служащий при поступлении на службу должен будет принести клятву об уважении, защите прав, свобод человека и гражданина, а также соблюдении конституции и законов РФ. Авторы инициативы отметили, что на данный момент принесение присяги предусмотрено только для судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судей и в ряде других случаев.

Проект подразумевает внесение изменений в статью 47 о присяге гражданского служащего федерального закона "О государственной гражданской службе РФ". В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2023 года.