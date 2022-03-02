НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 марта, 14:27

В Госдуму внесли проект закона о присяге гражданского служащего

Документ подразумевает внесение изменений в федеральный закон "О государственной гражданской службе РФ". В случае принятия он вступит в силу с 1 января 2023 года.

Группа членов Совета Федерации и депутатов от партии "Единая Россия" внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о присяге гражданского служащего. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Согласно проекту закона, гражданский служащий при поступлении на службу должен будет принести клятву об уважении, защите прав, свобод человека и гражданина, а также соблюдении конституции и законов РФ. Авторы инициативы отметили, что на данный момент принесение присяги предусмотрено только для судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судей и в ряде других случаев.

Российским судьям запретили использовать мат в официальных документах

Российским судьям запретили использовать мат в официальных документах

Проект подразумевает внесение изменений в статью 47 о присяге гражданского служащего федерального закона "О государственной гражданской службе РФ". В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2023 года.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в России вступают в силу изменения в Трудовой кодекс. Они предполагают новые права и обязанности как для сотрудников, так и для работодателей. Лайф разбирался, как нововведения теперь повлияют на оплату труда.

Обложка © Shutterstock

Наталья Исакова
  • Новости
  • Госдума
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров

    Layer 1