Российская делегация выехала к месту встречи с украинской стороной
Новый раунд переговоров между Москвой и Киевом пройдёт в районе Беловежской Пущи, но точное место, как и в первый раз, в целях безопасности не разглашается.
Российская делегация выехала к месту встречи с украинской стороной, сообщает телеграм-канал БелТА. Ранее стало известно, что второй раунд переговоров между Москвой и Киевом пройдёт в районе Беловежской Пущи, но точное место, как и в первый раз, в целях безопасности не разглашается.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами заметил, что успехом переговоров между Москвой и Киевом будет выполнение условий Владимира Путина.
Напомним, что первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции".
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