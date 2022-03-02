Новый раунд переговоров между Москвой и Киевом пройдёт в районе Беловежской Пущи, но точное место, как и в первый раз, в целях безопасности не разглашается.

Российская делегация выехала к месту встречи с украинской стороной, сообщает телеграм-канал БелТА. Ранее стало известно, что второй раунд переговоров между Москвой и Киевом пройдёт в районе Беловежской Пущи, но точное место, как и в первый раз, в целях безопасности не разглашается.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами заметил, что успехом переговоров между Москвой и Киевом будет выполнение условий Владимира Путина.