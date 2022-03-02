"Трудно было принять решение": Фарке прокомментировал своё увольнение из "Краснодара"

"Нам (тренерскому штабу. — Прим. Лайфа) было очень трудно принять такое решение, так как с первого дня нас очень тепло встретили и оказали большое доверие. Благодарим Владимира Хашига и Арама Фундукяна за то, что пошли нам навстречу. Однако наша большая надежда состоит в том, что мы сможем встретиться снова, но уже при других обстоятельствах в недалёком будущем", — заявил Фарке.