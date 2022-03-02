"Трудно было принять решение": Фарке прокомментировал своё увольнение из "Краснодара"
Немец был назначен главным тренером "быков" в январе, однако покинул команду, не проведя ни одного официального матча.
Немецкий специалист Даниель Фарке в беседе с "РБ-Спорт" рассказал о причинах своего ухода с поста главного тренера "Краснодара".
"Нам (тренерскому штабу. — Прим. Лайфа) было очень трудно принять такое решение, так как с первого дня нас очень тепло встретили и оказали большое доверие. Благодарим Владимира Хашига и Арама Фундукяна за то, что пошли нам навстречу. Однако наша большая надежда состоит в том, что мы сможем встретиться снова, но уже при других обстоятельствах в недалёком будущем", — заявил Фарке.
Ранее Лайф сообщал, что Даниель Фарке и "Краснодар" расторгли контракт по обоюдному согласию. Специалист возглавил команду в январе этого года, однако не успел провести ни одного официального матча в новом для себя клубе.
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