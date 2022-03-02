Немецкая федерация футбола требует от Шварца уйти из "Динамо"
При этом сам наставник желает продолжить свою работу в составе бело-голубых.
Федерация футбола Германии давит на немецкого главного тренера "Динамо" Сандро Шварца и требует от него покинуть команду. Об этом сообщает Sport24.
По информации издания, сам наставник не хочет покидать клуб и надеется продолжить работу.
Ранее Лайф сообщал, что сразу два немецких тренера покинули российские клубы. Сначала Маркус Гисдоль оставил пост наставника "Локомотива", а немногим позже свои отношения с "Краснодаром" прекратил Даниель Фарке.
Сандро Шварц. Фото © ФК "Динамо Москва"