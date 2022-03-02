Кадыров: Для украинской пропаганды чеченские бойцы — это "кость в горле"

Чеченцы для украинских пропагандистов, которые распространяют данные о тысячах убитых бойцах республики, являются "костью в горле". Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

"Пострадавших из числа Росгвардии по ЧР (Чеченской Республике. — Прим. Лайфа) нет. Украинским пропагандистам костью в горле стали чеченские бойцы, поэтому именно на них они бросили все свои фейкосилы", — заявил Кадыров.

Он напомнил, что ранее сообщал о двух погибших уроженцах Чечни за всё время проведения мероприятий на Украине. Также есть шесть раненых. Вместе с тем Кадыров добавил, что находится на связи с бойцами.

"Для них после выполнения боевого приказа важно, чтобы о чеченских подразделениях осталось уважительное впечатление у мирного населения, и такое распоряжение идёт сверху от нашего Верховного главнокомандующего. Так оно и происходит", — отметил он.

Кадыров также рассказал, что чеченцы помогли женщинам и детям, предоставив им продукты и ночлег. В результате те признали, что "ошибались в российских военных, когда считали их головорезами".