Кадыров: Для украинской пропаганды чеченские бойцы — это "кость в горле"
Глава республики также сообщил, что чеченцы предоставили еду и ночлег женщинам и детям. В результате те перестали считать российских военных "головорезами".
Чеченцы для украинских пропагандистов, которые распространяют данные о тысячах убитых бойцах республики, являются "костью в горле". Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров в телеграм-канале.
"Пострадавших из числа Росгвардии по ЧР (Чеченской Республике. — Прим. Лайфа) нет. Украинским пропагандистам костью в горле стали чеченские бойцы, поэтому именно на них они бросили все свои фейкосилы", — заявил Кадыров.
Он напомнил, что ранее сообщал о двух погибших уроженцах Чечни за всё время проведения мероприятий на Украине. Также есть шесть раненых. Вместе с тем Кадыров добавил, что находится на связи с бойцами.
"Для них после выполнения боевого приказа важно, чтобы о чеченских подразделениях осталось уважительное впечатление у мирного населения, и такое распоряжение идёт сверху от нашего Верховного главнокомандующего. Так оно и происходит", — отметил он.
Кадыров также рассказал, что чеченцы помогли женщинам и детям, предоставив им продукты и ночлег. В результате те признали, что "ошибались в российских военных, когда считали их головорезами".
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Рамзан Кадыров. Обложка © t.me / RKadyrov_95