Центробанк сообщил об увеличении числа операций через российский аналог SWIFT

Банк России наблюдает увеличившееся число операций в Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), которая является аналогом SWIFT. К ней подключилось уже порядка 340 пользователей, включая иностранные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В Центробанке уточнили, что СПФС позволяет передавать финансовую информацию контрагентам по внутрироссийским операциям, в том числе и в формате SWIFT. При этом в регуляторе заметили, что банки имеют и иные каналы взаимодействия с зарубежными корреспондентами, включая собственные.

"Сегодня к СПФС подключено порядка 340 пользователей, в том числе 39 иностранных участников из девяти стран. Банки активно пользуются этой системой, количество операций растёт", — указали в пресс-службе.