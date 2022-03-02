Мошенники два месяца ждали момента, чтобы выманить у москвички 11 млн под видом инвестиций
Женщина пополняла счёт аферистов через специальное приложение на телефоне. Перед этим её убедили, что участие в торгах будет выгодным.
39-летняя москвичка перевела мошенникам 11 миллионов рублей, решив стать "инвестором". Отмечается, что пострадавшая увидела в соцсети рекламу о курсах инвестирования, которые якобы проводит один из крупнейших росийских банков. Москвичка оставила заявку, после чего ей позвонила некая женщина, представившаяся сотрудницей банка, и рассказала о возможных выгодах. Однако москвичка побоялась вкладывать крупную сумму, решив более детально изучить систему.
Спустя два месяца аферисты позвонили потерпевшей и убедили её инвестировать в криптовалюту, в результате чего отняли все деньги.
"Несколько дней подряд потерпевшая пополняла счёт в некоем приложении. Женщина думала, что вкладывается в криптовалюту, однако все её деньги шли в руки мошенников. За несколько дней москвичка перевела аферистам 11 000 000 рублей", — рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.
Вскоре женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. На данный момент проводится проверка, злоумышленники разыскиваются.
Ранее юрист Иван Соловьёв рассказал, что нужно немедленно делать после звонка мошенника. Важно своевременно обратиться в полицию и в банк. Лишь малая часть потерпевших делает это, поэтому аферисты продолжают успешно действовать в России.
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