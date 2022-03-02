Грушко: Новая архитектура безопасности в России не будет опираться на старые структуры
При этом её строительством можно будет заняться тогда, когда кризис будет преодолён, таким образом, чтобы были обеспечены нацинтересы страны, отметил замглавы МИД РФ.
Вполне вероятно, что новая архитектура безопасности в России не будет опираться на старые структуры. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы исходим из того, что когда кризис будет преодолён и будет преодолён таким образом, чтобы были обеспечены национальные интересы РФ, то тогда, возможно, можно будет заняться строительством какой-то новой архитектуры [безопасности], которая, может быть, уже и не будет опираться на старые институты", — сообщил он.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко не исключил прямого столкновения России и НАТО. Как отметил дипломат, потенциал ЕС хотят целиком подчинить альянсу, а вина за нынешнее обострение ситуации на Украине полностью лежит на странах, которые игнорировали жизненные интересы нашей страны.
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Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ