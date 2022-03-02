Грушко: Новая архитектура безопасности в России не будет опираться на старые структуры

Вполне вероятно, что новая архитектура безопасности в России не будет опираться на старые структуры. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы исходим из того, что когда кризис будет преодолён и будет преодолён таким образом, чтобы были обеспечены национальные интересы РФ, то тогда, возможно, можно будет заняться строительством какой-то новой архитектуры [безопасности], которая, может быть, уже и не будет опираться на старые институты", — сообщил он.