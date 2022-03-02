Крымские врачи пытаются спасти малыша, обстрелянного военными ВСУ возле Херсона

Уполномоченный по правам ребёнка в РК Ирина Клюева рассказала о помощи раненым детям. Видео © предоставлено Лайфу

В пригороде Херсона украинские националисты обстреляли машину, в которой находились мать и трое детей. Женщина погибла. Как уточняется, старший сын сейчас в порядке, пятилетнему мальчику удалось сбежать, девятилетний получил серьёзные ранения.

"На данный момент состояние ребёнка тяжёлое, но стабильное. Одна пуля всё ещё глубоко в печени. Кровотечения нет, врачи пока не рискуют его оперировать", — сообщил главврач ДКБ Анатолий Олейник.

На помощь детям пришли российские военные. Мальчика, которому удалось сбежать от обстрела, нашли спустя сутки в результате поисково-спасательной операции ВС РФ. Он также был доставлен на полуостров.

Пока пострадавший находится в реанимации, с его старшим братом поговорила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Крым Ирина Клюева. Дети растут в смешанной семье, где мама украинка, а папа турок. Сын признался, что очень хочет воссоединиться с семьёй, поэтому детям оказывает помощь и турецкая сторона.

"Мы сделали видеосвязь с родственниками в Турции, их успокоили. Раненому ребёнку ничего не угрожает", — сообщил председатель турецкой диаспоры Мехмет Йылмаз. Сейчас решается вопрос по воссоединению семьи.