Крымские врачи пытаются спасти малыша, обстрелянного военными ВСУ возле Херсона
Также под обстрел со стороны украинских националистов попал старший брат мальчика, который вместе с ним был доставлен в одну из больниц республики.
Уполномоченный по правам ребёнка в РК Ирина Клюева рассказала о помощи раненым детям. Видео © предоставлено Лайфу
В пригороде Херсона украинские националисты обстреляли машину, в которой находились мать и трое детей. Женщина погибла. Как уточняется, старший сын сейчас в порядке, пятилетнему мальчику удалось сбежать, девятилетний получил серьёзные ранения.
"На данный момент состояние ребёнка тяжёлое, но стабильное. Одна пуля всё ещё глубоко в печени. Кровотечения нет, врачи пока не рискуют его оперировать", — сообщил главврач ДКБ Анатолий Олейник.
На помощь детям пришли российские военные. Мальчика, которому удалось сбежать от обстрела, нашли спустя сутки в результате поисково-спасательной операции ВС РФ. Он также был доставлен на полуостров.
Пока пострадавший находится в реанимации, с его старшим братом поговорила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Крым Ирина Клюева. Дети растут в смешанной семье, где мама украинка, а папа турок. Сын признался, что очень хочет воссоединиться с семьёй, поэтому детям оказывает помощь и турецкая сторона.
"Мы сделали видеосвязь с родственниками в Турции, их успокоили. Раненому ребёнку ничего не угрожает", — сообщил председатель турецкой диаспоры Мехмет Йылмаз. Сейчас решается вопрос по воссоединению семьи.
Ранее жители Кировского района Донецка показали Лайфу последствия обстрела со стороны ВСУ. Ночью, около 23:00, в двухэтажный дом попал крупнокалиберный снаряд, одна из семей чудом успела укрыться в одной из комнат. Ещё несколько боеприпасов упали рядом, задев другие постройки.
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