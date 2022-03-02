Грушко призвал ЕС осознать, что напряжённость с Россией нагнетается властью США
В противном случае желание Европейского союза стать независимым на мировой и европейской арене не реализуется, сколько бы денег он ни выделял, отметил дипломат.
Пока Евросоюз не поймёт, что напряжённость с Россией нагнетается США, он не добьётся самостоятельности на мировой арене. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала "Россия 24".
"Никаких шансов у Евросоюза быть самостоятельным игроком на мировой и европейской арене не будет. Если Евросоюз сам не поймёт, что эта напряжённость в отношениях с Россией по линии Восток – Запад — использование Украины американцами как передового рубежа борьбы с Россией, этот проект будет обречён, сколько бы денег он на это ни выделял. Тогда эти страны будут оставаться сателлитами США в военно-политическом отношении", — сказал дипломат.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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