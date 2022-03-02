Грушко призвал ЕС осознать, что напряжённость с Россией нагнетается властью США

Пока Евросоюз не поймёт, что напряжённость с Россией нагнетается США, он не добьётся самостоятельности на мировой арене. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала "Россия 24" .

"Никаких шансов у Евросоюза быть самостоятельным игроком на мировой и европейской арене не будет. Если Евросоюз сам не поймёт, что эта напряжённость в отношениях с Россией по линии Восток – Запад — использование Украины американцами как передового рубежа борьбы с Россией, этот проект будет обречён, сколько бы денег он на это ни выделял. Тогда эти страны будут оставаться сателлитами США в военно-политическом отношении", — сказал дипломат.