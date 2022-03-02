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2 марта, 13:32

Карпин может стать главным тренером "Локомотива"

Его контракт с РФС действует до конца марта. Сборная России в ближайшее время не будет проводить международные матчи.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин может в ближайшее время возглавить московский "Локомотив". Об этом сообщает "Матч ТВ".

По информации телеканала, руководство столичного клуба уже связывалось с Карпиным на предмет возможного сотрудничества.

Во главе "Локомотива" 53-летний специалист может заменить немца Маркуса Гисдоля, который накануне покинул команду. К ближайшим матчам железнодорожников готовит другой тренер из Германии — Марвин Комппер.

В "Локомотиве" сообщили, что Гисдоль не предупредил команду о своём уходе

В "Локомотиве" сообщили, что Гисдоль не предупредил команду о своём уходе

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Он вывел команду в стыковые матчи за право поехать на ЧМ-2022, но ФИФА отстранил сборную от участия в ближайших международных матчах.

Обложка © РФС

Роман Фейгин

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