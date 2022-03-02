Карпин может стать главным тренером "Локомотива"

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин может в ближайшее время возглавить московский "Локомотив". Об этом сообщает "Матч ТВ".

По информации телеканала, руководство столичного клуба уже связывалось с Карпиным на предмет возможного сотрудничества.

Во главе "Локомотива" 53-летний специалист может заменить немца Маркуса Гисдоля, который накануне покинул команду. К ближайшим матчам железнодорожников готовит другой тренер из Германии — Марвин Комппер.