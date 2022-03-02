Замглавы МИД РФ Грушко не исключил прямого столкновения России и НАТО

Как отметил дипломат, потенциал ЕС хотят целиком подчинить альянсу, а вина за нынешнее обострение ситуации на Украине полностью лежит на странах, которые игнорировали жизненные интересы нашей страны.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что на сегодняшний день есть определённые риски прямого столкновения России и НАТО в связи с поставками странами альянса оружия на Украину. При этом дипломат подчеркнул, что Москва всё-таки рассчитывает на здравомыслие организации.

"Слова НАТО о том, что альянс не будет военным путём вмешиваться в ситуацию на Украине, показывают, что у него ещё остался здравый смысл", — сказал Грушко в эфире телеканала "Россия 24".

Замглавы МИД РФ отметил, что вина за нынешнее обострение ситуации на Украине полностью лежит на странах, которые ранее игнорировали жизненные интересы России. Грушко также добавил, что Вашингтон хочет целиком подчинить НАТО потенциал Евросоюза.