Замглавы МИД РФ Грушко не исключил прямого столкновения России и НАТО
Как отметил дипломат, потенциал ЕС хотят целиком подчинить альянсу, а вина за нынешнее обострение ситуации на Украине полностью лежит на странах, которые игнорировали жизненные интересы нашей страны.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что на сегодняшний день есть определённые риски прямого столкновения России и НАТО в связи с поставками странами альянса оружия на Украину. При этом дипломат подчеркнул, что Москва всё-таки рассчитывает на здравомыслие организации.
"Слова НАТО о том, что альянс не будет военным путём вмешиваться в ситуацию на Украине, показывают, что у него ещё остался здравый смысл", — сказал Грушко в эфире телеканала "Россия 24".
Замглавы МИД РФ отметил, что вина за нынешнее обострение ситуации на Украине полностью лежит на странах, которые ранее игнорировали жизненные интересы России. Грушко также добавил, что Вашингтон хочет целиком подчинить НАТО потенциал Евросоюза.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Запад не допустит вмешательства НАТО в конфликт на Украине. По его словам, Германия и другие страны видят потенциальную опасность такого решения и военное вмешательство альянса может стать ошибкой. К слову, подобное заявление также сделал генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, в котором он отверг вероятность отправки войск и авиации НАТО на Украину.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые банки РФ от SWIFT. Так, Евросоюз уже отключил от SWIFT ВТБ и ещё шесть российских банков. Запрет вступит в силу на десятый день после публикации в "Официальном журнале ЕС", а также будет применяться к определённым категориям юридических лиц.
Александр Грушко. Обложка © Facebook / Russian Foreign Ministry – МИД России