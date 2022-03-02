Росавиация и Ростуризм согласовывают вывозные спецрейсы с зарубежными авиавластями

МИД России, Минтранс, Ростуризм и Росавиация продолжают заниматься организацией вывоза россиян, которые застряли за рубежом из-за закрытия воздушного пространства странами Евросоюза. Об этом говорится в сообщении Ростуризма и Росавиации.

"В настоящее время прорабатываются такие направления, как Болгария, Венгрия, Франция, Кипр, Швейцария, Германия, Нидерланды. <...> Получение таких согласований в текущих обстоятельствах занимает длительное время по независящим от нас причинам. Работа ведётся в постоянном режиме", — указано в заявлении.