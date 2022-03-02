Росавиация и Ростуризм согласовывают вывозные спецрейсы с зарубежными авиавластями
Сейчас прорабатываются такие направления, как Болгария, Венгрия, Франция, Кипр, Швейцария, Германия и Нидерланды. По данным АТОР, за границей могут находиться более 150 тысяч российских туристов.
МИД России, Минтранс, Ростуризм и Росавиация продолжают заниматься организацией вывоза россиян, которые застряли за рубежом из-за закрытия воздушного пространства странами Евросоюза. Об этом говорится в сообщении Ростуризма и Росавиации.
"В настоящее время прорабатываются такие направления, как Болгария, Венгрия, Франция, Кипр, Швейцария, Германия, Нидерланды. <...> Получение таких согласований в текущих обстоятельствах занимает длительное время по независящим от нас причинам. Работа ведётся в постоянном режиме", — указано в заявлении.
Ранее Лайф сообщал, что "Аэрофлот" анонсировал спецрейс для вывоза россиян из Болгарии. Воспользоваться перевозкой в Москву могут граждане, находящиеся за рубежом и имеющие на руках билеты в обе стороны полёта любой отечественной авиакомпании. Вылет запланирован уже на завтра, 3 марта.
Лайф напоминает, что более 150 тысяч российских туристов могут находиться за границей. Из них 27 тысяч человек — в странах Европы, США и Карибского региона, сообщили в Ассоциации туроператоров. При этом находящихся в Европе российских туристов планируют вывезти через Ближний Восток и Турцию. В частности, рассматриваются перелёты через Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху и Каир, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму, Минтрансу и МИД организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам в связи с закрытием авиасообщения с рядом стран.
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