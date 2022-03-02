Грушко назвал политическим самострелом действия Запада против участия РФ в Совете Европы
По словам дипломата, в погоне за политической конъюнктурой западные страны пытаются создать вокруг России железный занавес, в том числе с помощью этой организации.
Попытки Запада ограничить участие России в Совете Европы или вовсе добиться её исключения являются "политическим самострелом". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Это политический самострел. <...> Для нас очевидно, что в погоне за политической конъюнктурой страны Запада пытаются сегодня создать вокруг России железный занавес. Они пытаются использовать и эту организацию для создания такого занавеса", — сказал он.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые банки РФ от SWIFT. Так, Евросоюз уже отключил от SWIFT ВТБ и ещё шесть российских банков. Запрет вступит в силу на десятый день после публикации в Официальном журнале ЕС, а также будет применяться к определённым категориям юридических лиц.
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