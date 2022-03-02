Грушко назвал политическим самострелом действия Запада против участия РФ в Совете Европы

Попытки Запада ограничить участие России в Совете Европы или вовсе добиться её исключения являются "политическим самострелом". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Это политический самострел. <...> Для нас очевидно, что в погоне за политической конъюнктурой страны Запада пытаются сегодня создать вокруг России железный занавес. Они пытаются использовать и эту организацию для создания такого занавеса", — сказал он.