Политолог Брутер дал прогноз об итогах второго раунда переговоров РФ и Украины
Площадка для российско-украинских переговоров в Гомельской области © Twitter / МИД Беларуси
При этом эксперт заметил, что Москва предпочитает вести диалог, а не ускорять военную операцию, рассчитывая найти в Киеве людей, с которыми можно договориться.
Российско-украинские переговоры, вероятнее всего, минимальным образом продвинутся к достижению результата в ходе второго раунда. Такое мнение Лайфу высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
"Думаю, что если и продвинутся, то минимальным образом. Скорее всего, вообще никак. Украина пытается выигрывать время для того, чтобы Россия замедляла военную операцию, приостанавливала её, действовала менее решительно, рассчитывала на то, что переговоры дадут какой-то эффект и можно будет её сворачивать. Зеленский тянет время для того, чтобы Россия как можно сильнее устала, больше против неё ввели санкций, имелся больший медийный эффект за границей, началась тема о немедленном вступлении Украины в ЕС. Здесь очень много вариантов", — сказал эксперт.
Брутер уточнил, что ни в Киев, ни в Харьков спецназ не заходит, а Россия не ускоряет операцию, рассчитывая, что переговоры дадут какой-то результат. РФ хочет, чтобы "Операция Z" закончилась так быстро, насколько это возможно, уверен политолог.
"[Переговоры] можно проводить до бесконечности. Вопрос в том, что Россия предпочитает вести диалог, чтобы найти в Украине людей, с которыми можно договориться о принципе и порядке прекращения боевых действий", — заключил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что успехом переговоров между Москвой и Киевом будет выполнение условий Владимира Путина.
Напомним, 28 февраля в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции".