Политолог Брутер дал прогноз об итогах второго раунда переговоров РФ и Украины

При этом эксперт заметил, что Москва предпочитает вести диалог, а не ускорять военную операцию, рассчитывая найти в Киеве людей, с которыми можно договориться.

Российско-украинские переговоры, вероятнее всего, минимальным образом продвинутся к достижению результата в ходе второго раунда. Такое мнение Лайфу высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Думаю, что если и продвинутся, то минимальным образом. Скорее всего, вообще никак. Украина пытается выигрывать время для того, чтобы Россия замедляла военную операцию, приостанавливала её, действовала менее решительно, рассчитывала на то, что переговоры дадут какой-то эффект и можно будет её сворачивать. Зеленский тянет время для того, чтобы Россия как можно сильнее устала, больше против неё ввели санкций, имелся больший медийный эффект за границей, началась тема о немедленном вступлении Украины в ЕС. Здесь очень много вариантов", — сказал эксперт.

Брутер уточнил, что ни в Киев, ни в Харьков спецназ не заходит, а Россия не ускоряет операцию, рассчитывая, что переговоры дадут какой-то результат. РФ хочет, чтобы "Операция Z" закончилась так быстро, насколько это возможно, уверен политолог.

"[Переговоры] можно проводить до бесконечности. Вопрос в том, что Россия предпочитает вести диалог, чтобы найти в Украине людей, с которыми можно договориться о принципе и порядке прекращения боевых действий", — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что успехом переговоров между Москвой и Киевом будет выполнение условий Владимира Путина.