Грушко: Совет Европы прекратит существование в случае исключения России
Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ призвал европейских партнёров проявить здравомыслие и не принимать решения, которые приведут к разрушению организации.
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Совет Европы просто перестанет существовать, если из этой организации будет исключена Россия. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
По словам дипломата, всё будет зависеть от здравомыслия партнёров: если те не хотят разрушать организацию, то не будут принимать такого решения.
"Если РФ из неё [организации] уйдёт, то Совет Европы просто потеряет своё существование", — уверен Грушко.
Ранее Александр Грушко призвал Евросоюз осознать, что напряжённость с Россией нагнетается властью США. В противном случае желание Европейского союза стать независимым на мировой и европейской арене не реализуется, сколько бы денег они ни выделяли, отметил дипломат.