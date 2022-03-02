Грушко: Совет Европы прекратит существование в случае исключения России

Совет Европы просто перестанет существовать, если из этой организации будет исключена Россия. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

По словам дипломата, всё будет зависеть от здравомыслия партнёров: если те не хотят разрушать организацию, то не будут принимать такого решения.

"Если РФ из неё [организации] уйдёт, то Совет Европы просто потеряет своё существование", — уверен Грушко.