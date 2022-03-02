В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности за фейки о военных

Согласно документу, за недостоверную информацию будет грозить до 15 лет заключения.

В Госдуму внесены поправки об уголовной ответственности за распространение фейковой информации о действиях Вооружённых сил РФ. Об этом рассказал глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

"Это не отдельный законопроект, это поправка в законопроект, который уже сегодня рассмотрен в первом чтении. О мерах противодействия на недружественные действия США и других стран. Мы имеем возможность внести поправки. Надеемся, что они будут внесены в ближайшее время", — цитирует его РИА "Новости".

Согласно этим поправкам, за недостоверную информацию о действиях военных будет грозить до 15 лет заключения.

По данным источника РИА "Новости", документ могут рассмотреть уже 3 марта.