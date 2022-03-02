В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности за фейки о военных
Согласно документу, за недостоверную информацию будет грозить до 15 лет заключения.
В Госдуму внесены поправки об уголовной ответственности за распространение фейковой информации о действиях Вооружённых сил РФ. Об этом рассказал глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.
"Это не отдельный законопроект, это поправка в законопроект, который уже сегодня рассмотрен в первом чтении. О мерах противодействия на недружественные действия США и других стран. Мы имеем возможность внести поправки. Надеемся, что они будут внесены в ближайшее время", — цитирует его РИА "Новости".
Согласно этим поправкам, за недостоверную информацию о действиях военных будет грозить до 15 лет заключения.
По данным источника РИА "Новости", документ могут рассмотреть уже 3 марта.
А ранее премьер Михаил Мишустин сообщил, что кабмин введёт мораторий на плановые проверки индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса. Такая мера будет действовать до конца этого года. Она касается всех организаций. За исключением случаев, которые подразумевают риски для жизни и здоровья россиян.
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