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Опубликовано 2 марта 2022, 14:06

В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности за фейки о военных

Согласно документу, за недостоверную информацию будет грозить до 15 лет заключения.

В Госдуму внесены поправки об уголовной ответственности за распространение фейковой информации о действиях Вооружённых сил РФ. Об этом рассказал глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

"Это не отдельный законопроект, это поправка в законопроект, который уже сегодня рассмотрен в первом чтении. О мерах противодействия на недружественные действия США и других стран. Мы имеем возможность внести поправки. Надеемся, что они будут внесены в ближайшее время", цитирует его РИА "Новости".

Согласно этим поправкам, за недостоверную информацию о действиях военных будет грозить до 15 лет заключения.

По данным источника РИА "Новости", документ могут рассмотреть уже 3 марта.

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А ранее премьер Михаил Мишустин сообщил, что кабмин введёт мораторий на плановые проверки индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса. Такая мера будет действовать до конца этого года. Она касается всех организаций. За исключением случаев, которые подразумевают риски для жизни и здоровья россиян.

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Обложка © Shutterstock

Александра Вишнякова
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