Премьер Белоруссии поручил рассмотреть вопрос о расчётах за энергоресурсы РФ в рублях

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко поручил членам правительства изучить возможность изменить расчёты за российские энергоносители с доллара на рубли. Об этом сообщает БелТА.

"Задача вице-премьеру, министру энергетики, председателю "Белнефтехима" — это вопрос отвязки наших расчётов от долларов США, возможно, с переходом на фиксацию в российских рублях, в первую очередь по энергоносителям", — сказал он.

Также Головченко создал оперативно-ситуационный штаб из ключевых ведомств и экспертно-аналитической группы, задачей которого является подготовить комплексный план поддержки экономики Белоруссии, включая частный сектор, малый и средний бизнес.