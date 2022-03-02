Премьер Белоруссии поручил рассмотреть вопрос о расчётах за энергоресурсы РФ в рублях
Также он создал оперативно-ситуационный штаб из ключевых ведомств и экспертно-аналитической группы, задачей которого является подготовить комплексный план поддержки экономики Белоруссии.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко поручил членам правительства изучить возможность изменить расчёты за российские энергоносители с доллара на рубли. Об этом сообщает БелТА.
"Задача вице-премьеру, министру энергетики, председателю "Белнефтехима" — это вопрос отвязки наших расчётов от долларов США, возможно, с переходом на фиксацию в российских рублях, в первую очередь по энергоносителям", — сказал он.
Также Головченко создал оперативно-ситуационный штаб из ключевых ведомств и экспертно-аналитической группы, задачей которого является подготовить комплексный план поддержки экономики Белоруссии, включая частный сектор, малый и средний бизнес.
Ранее Лайф рассказывал, что Лукашенко назвал "Операцию Z" вынужденной мерой России. Он напомнил, что украинские войска в последние месяцы усилили бомбардировки ДНР и ЛНР, которые и обратились за помощью к Москве.
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