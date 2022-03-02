Актёр Шон Пенн пешком сбежал с Украины спустя неделю после приезда

На территории Незалежной 61-летний деятель кино участвовал в съёмках документального фильма о "вторжении" России. В ходе поездки он также встретился с Зеленским, но их разговор показали без звука.

Спустя неделю после приезда известный американский актёр и режиссёр Шон Пенн в буквальном смысле пешком сбежал с Украины. Как оказалось, артисту пришлось оставить машину на обочине трассы и пройти несколько миль до границы с Польшей в сопровождении двух коллег, которые вместе с ним снимали фильм.

"Мы с двумя коллегами прошли мили пешком до польской границы, оставив наши машины на обочине. Почти все автомобили на этой фотографии перевозят только женщин и детей, <...> машина — их единственное ценное имущество", — написал 61-летний актёр в Twitter, прикрепив к посту фото с чемоданами.

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH — Sean Penn (@SeanPenn) February 28, 2022