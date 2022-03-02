ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 марта 2022, 14:13
6897

Актёр Шон Пенн пешком сбежал с Украины спустя неделю после приезда

На территории Незалежной 61-летний деятель кино участвовал в съёмках документального фильма о "вторжении" России. В ходе поездки он также встретился с Зеленским, но их разговор показали без звука.

Спустя неделю после приезда известный американский актёр и режиссёр Шон Пенн в буквальном смысле пешком сбежал с Украины. Как оказалось, артисту пришлось оставить машину на обочине трассы и пройти несколько миль до границы с Польшей в сопровождении двух коллег, которые вместе с ним снимали фильм.

"Мы с двумя коллегами прошли мили пешком до польской границы, оставив наши машины на обочине. Почти все автомобили на этой фотографии перевозят только женщин и детей, <...> машина — их единственное ценное имущество", — написал 61-летний актёр в Twitter, прикрепив к посту фото с чемоданами.

Политолог Брутер дал прогноз об итогах второго раунда переговоров РФ и Украины
Политолог Брутер дал прогноз об итогах второго раунда переговоров РФ и Украины

Как ранее рассказывал Лайф, на Украине Пенн участвовал в съёмках документального фильма о "вторжении" России на Украину. На прошлой неделе режиссёр также встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским. О чём они общались, неизвестно, так как видео с их встречи показали без звука.

BannerImage

Обложка © Twitter / SeanPenn

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Шон Пенн
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar