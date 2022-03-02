Юрист Кофанов рассказал, как сократить шестидневную рабочую неделю
По его словам, можно взять ежегодный оплачиваемый отпуск или отдых за свой счёт. Эксперт подчеркнул, что не стоит пытаться уменьшить трудовые дни с помощью ухищрений или липового больничного.
Чтобы сократить шестидневную рабочую неделю, которая ждёт россиян в начале марта, сотрудник может попросить отпуск без сохранения зарплаты, однако работодатель вправе в нём отказать. Об этом "Москве 24" рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.
"Никто не запрещает попросить отпуск за свой счёт, но необходимо понимать, что его предоставление без причины — это право работодателя, а не обязанность. На 5 марта никто не обязан давать вам просто так неоплачиваемый выходной", — сказал Кофанов, отмечая, что работнику не имеют права отказывать в случаях регистрации брака, рождения ребёнка и смерти близких родственников.
По словам специалиста, также можно написать заявление на ежегодный оплачиваемый отпуск не по графику, однако он тоже зависит от соглашения работника и работодателя.
"У нас есть ежегодный оплачиваемый отпуск, согласно которому за каждый день отпуска работодатель выплачивает определённую сумму, так называемые отпускные. Они оплачиваются за каждый день отпуска, включая и те, что выпадают на субботу и воскресенье. Отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка работника за последний год", — уточнил эксперт.
Кофанов добавил, что не стоит пытаться сократить шестидневную рабочую неделю с помощью ухищрений или липового больничного, так как для этого есть только "необходимые обстоятельства".
Ранее Лайф писал, что с 28 февраля по 5 марта в России объявлена шестидневная рабочая неделя. Суббота, 5 марта, будет рабочим днём, но сокращённым на час. Шестидневка в марте будет у тех, кто работает обычно пять дней в неделю.
Обложка © Pixabay