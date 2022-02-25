С 1 марта вступят в силу изменения в Трудовой кодекс: Как они скажутся на зарплатах На следующей неделе вступают в силу изменения в Трудовой кодекс. Они предполагают новые права и обязанности как для сотрудников, так и для работодателей. Как это повлияет на оплату труда? 24 февраля, 21:40 Обложка © ТАСС / Екатерина Кузьмина / РБК

С 1 марта вступают в силу поправки в Трудовой кодекс. В большинстве своём они носят косметический характер и уточняют уже сформированные принципы. Но есть и более яркие моменты. Об этом рассказал председатель совета Московской коллегии адвокатов "Андреев, Бодров, Гузенко и партнёры" Андрей Андреев.

В первую очередь у работодателя появится возможность отстранять от работы без сохранения заработной платы сотрудников, не соблюдающих требования охраны труда. При условии, если со стороны предприятия выполнены все требования для обеспечения безопасности работников.

На каждом рабочем месте должно быть минимизировано воздействие вредных факторов. В статье 9.1 законопроект закрепляет основные принципы обеспечения безопасности труда — предупреждение и профилактика опасностей, минимизация вреда здоровью сотрудников.

— Вводится запрет на работу в опасных условиях (четвёртый класс опасности) с сохранением заработной платы сотрудникам. Исключениями являются: аварийно-спасательные работы; неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций; работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте; по ликвидации последствий происшествий в Антарктике; подводные работы особого назначения и водолазные работы; авиационно-спасательные и специальные авиационные работы, — рассказал Андрей Андреев.

Ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская обратила внимание на меры, которые касаются гарантий по оплате труда. Статья 189 изложена в новой редакции. Теперь там сказано, что на время прохождения медицинского осмотра или обязательного психиатрического освидетельствования за работниками сохраняется место работы и средний заработок.

— С учётом изменений теперь у работодателя появилось ещё право требовать от сотрудников соблюдения требований охраны труда и самостоятельно проводить оценку соблюдения требований трудового законодательства. К тому же теперь работодатель вправе отстранить от работы сотрудника, который не применяет выданные ему в установленном порядке средства индивидуальной защиты. Конечно, в том случае если применение этих средств является обязательным при выполнении вредных для здоровья или опасных работ, в том числе выполняемых в особых температурных условиях, — добавила Оксана Красовская.

Таким образом, нововведения повысят ответственность и работников, и работодателей. Это коснётся труда в сфере строительства, производства, санитарного контроля и многих других отраслей.

При этом Оксана Красовская отметила, что в ряде случаев работодатель не имеет права отстранять сотрудника от работы, не оплатив время простоя. Это касается тех случаев, когда он не обеспечил сотрудников всеми необходимыми средствами защиты. Причём прошедшими подтверждение соответствия в установленном законом порядке.

— Работодатель не имеет права требовать от сотрудника исполнения трудовых обязанностей, если не обеспечил его средствами защиты, и обязан оплатить возникший по этой причине простой в размере его среднего заработка. Кроме того, в новой редакции появился термин "опасность" — потенциальный источник нанесения вреда, представляющий угрозу жизни или здоровью работника в процессе трудовой деятельности. Ранее было только понятие "опасный производственный фактор", — рассказала Оксана Красовская.

После вступления в силу поправок меняется и порядок обеспечения средствами индивидуальной защиты. Например, сейчас работодатели применяют в работе типовые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, установленные для различных отраслей экономики. Этими нормами они могут руководствоваться до 31 декабря 2024 года.

Когда закончатся переходные положения, работодатели должны будут действовать по новым правилам. Они станут самостоятельно устанавливать нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты — на основании новых правил.

— То есть пока у работодателей есть время, но потом им придётся разработать свой локальный нормативный акт, предусматривающий порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами. Также исходя из новой ст. 221 ТК РФ следует, что работодатель обязан будет проводить спецоценку условий труда, а затем уже определять, какие средства нужны работникам, — добавила Оксана Красовская.

В новой редакции кодекса сказано, что руководитель обязан приостановить работу сотрудников, если окажется, что условия труда на рабочих местах по результатам специальной оценки отнесены к опасному классу (четвёртый класс). До тех пор пока компания не исправит эту ситуацию, сотрудники трудиться не будут, но при этом им обязаны выплачивать зарплату. Ещё один вариант — их могут перевести на другую работу. Причём с оплатой не ниже среднего заработка на прежнем месте.

— Также в изменениях закреплены права работников на получение информации об условиях и охране труда, а также права работников на санитарно-бытовое обслуживание. В этих целях работодателем по установленным нормам оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для приёма пищи, комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки, организуются посты для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками для оказания первой помощи, устанавливаются аппараты (устройства) для обеспечения работников горячих цехов и участков газированной солёной водой и другое, — отметила Оксана Красовская.

Впрочем, у работодателя появятся и новые права. В частности, дистанционно следить за производственным процессом с помощью камер.

Также изменения закрепляют порядок создания службы охраны труда у работодателя, а также комитетов (комиссий) по охране труда. Компании, в которых численность сотрудников превышает 50 человек, создают службу охраны труда или вводится должность соответствующего специалиста. Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, принимает решение о создании службы охраны труда или введении должности специалиста по охране труда с учётом специфики своей производственной деятельности.

— Появилось понятие микроповреждений (микротравм). К ним относят ссадины, кровоподтёки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, полученные сотрудниками во время работы. Теперь при таких повреждениях работодатели будут обязаны осуществлять учёт и расследовать обстоятельства и причины, которые привели к таким микротравмам. Основанием для этого будет являться обращение пострадавшего к своему руководителю. Это плюс для работников, так как зачастую раньше такие травмы не принимались во внимание, а они могли нанести в последующем существенный вред здоровью работника, — пояснила Оксана Красовская.

Андрей Андреев отметил, что для многих работодателей эти меры кажутся логичными и без закрепления в законодательстве. Тем не менее в некоторых компаниях сотрудники используют устаревшее оборудование, а сами меры безопасности соблюдаются не так строго. По словам юриста, изменения в Трудовой кодекс разработаны именно для таких предприятий — так законодатели стремятся снизить риск производственных травм.

А вы довольны вашими условиями труда? Да, меня всё устраивает Да, но замечаю нарушения Трудового кодекса Нет, могло быть и лучше

Авторы Нина Важдаева