С 1 марта появятся дополнительные льготы: Чем уникальны новые законы и кого они затронут В следующем месяце вступят в силу поправки сразу к нескольким законам, которые решат ряд важных социальных проблем. Кто получит новые льготы и в каком размере? 20 февраля, 21:40 Обложка © Shutterstock

С 1 марта жители Московской области смогут оплатить услуги по газификации своего жилья деньгами из регионального материнского капитала. При этом важно учесть, что если дом официально зарегистрирован, а в населённом пункте уже есть магистральная труба, то газ до границ участка проведут бесплатно.

Жильцам нужно будет лишь выбрать нужный пакет оборудования с установкой. За него-то и можно будет заплатить деньгами из регионального маткапитала. Чтобы это сделать, потребуется подать заявление на областном портале госуслуг. Такое пояснение дал юрист "Европейской юридической службы" Ильдар Макешов.

Он пояснил, что с 1 марта нуждающиеся многодетные семьи в Подмосковье смогут получить выплаты за счёт регионального материнского капитала. Сделать это можно не чаще раза в год. Сумма выплат тоже ограниченна, не более 50 000 рублей. Такое право появится у семей, в которых проживает четверо и более детей или в период с 2021 по 2023 год родится третий ребёнок.

Выплату можно будет получить в течение двух лет, то есть по 50 000 рублей в этом и следующем годах. Для этого с 1 марта можно будет подать заявление на региональном портале госуслуг.

— С 1 марта 2022 года вступают в силу изменения в статью 77 Земельного кодекса РФ, разрешающие фермерам строить капитальные жилые дома на землях сельскохозяйственного назначения. Это, пожалуй, одно из самых долгожданных изменений для граждан. Вопрос о строительстве обсуждался в Госдуме с 2018 года. И вот наконец в 2021 году поправки были приняты. Они вступают в силу с 1 марта 2022 года, — рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Юрист отметила, что раньше строить капитальные жилые дома нельзя было на сельхозземлях, а вести фермерское хозяйство не разрешалось, к примеру, на землях ИЖС. Получалось что фермеры вынуждены были либо жить рядом со своим хозяйством во временных постройках, либо иметь отдельно участки для проживания и для ведения хозяйства. Это было неудобно. Теперь проблему решили на законодательном уровне.

— Нужно учитывать и требования к постройке на землях сельхозназначения: не более одного жилого дома на один участок площадью не более 500 квадратных метров и не выше трёх этажей. При этом здание не должно занимать более 0,25% от площади участка. Построенный дом можно оформить в собственность по дачной амнистии до 1 марта 2026 года, — пояснила Светлана Петрикова.

Для этого потребуется предоставить только технический план и правоустанавливающие документы на землю. Уведомлять местную администрацию о начале и окончании строительства и получать какие-то разрешения не нужно.

— Правда, построить и зарегистрировать жилой дом можно не на любых землях сельхозназначения. Их список будет формировать каждый регион индивидуально. Поэтому уточнить, можно ли вам строить дом или нет, следует в местной администрации, — предупредила Светлана Петрикова.

Получаете ли вы льготы Да, и мне они очень помогают Да, но льгот не хватает Нет, но хотел бы Нет, я не льготник

Авторы Нина Важдаева