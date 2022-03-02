Рок-группа "Мумий Тролль" остановила концертную деятельность
Солист рок-группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко. Обложка © Instagram / mumiytroll
Музыканты выразили надежду, что в будущем они вернутся к своей музыкальной работе, хотя и придётся начинать всё сначала, искать взаимопонимание и любовь.
Легендарная рок-группа "Мумий Тролль" объявила о прекращении концертной деятельности в связи с происходящим на Украине. Об этом сообщила пресс-служба музыкального коллектива в "Инстаграме".
"Мы приняли решение остановить нашу концертную деятельность. Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. "Музыка сорвалась", — говорится в посте.
По мнению группы, немедленно нужен мир. Музыканты выразили надежду, что в будущем они вернутся к своей музыкальной работе, хотя "придётся начинать с чистого листа и через страдания и боль искать взаимопонимание и любовь".
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.