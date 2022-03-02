Рок-группа "Мумий Тролль" остановила концертную деятельность

Музыканты выразили надежду, что в будущем они вернутся к своей музыкальной работе, хотя и придётся начинать всё сначала, искать взаимопонимание и любовь.

Легендарная рок-группа "Мумий Тролль" объявила о прекращении концертной деятельности в связи с происходящим на Украине. Об этом сообщила пресс-служба музыкального коллектива в "Инстаграме".

"Мы приняли решение остановить нашу концертную деятельность. Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. "Музыка сорвалась", — говорится в посте.