"Остановитесь в этом безумии": Поклонская призвала русских и украинцев прекратить вражду

Надо признать, что восемь лет одна часть Незалежной жила в кошмаре под молчание и осуждение другой её части, отметила замглавы Россотрудничества. По её словам, без объединения наций миру не бывать.

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская призвала русских и украинцев прекратить наконец вражду и объединиться. В противном случае, по её мнению, ненависть станет инструментом по уничтожению целого мира.

"Пожалуйста, остановитесь в этом безумии и разжигании ненависти друг к другу. Усомнитесь в себе и проявите человеческое сострадание к миру, который на волоске. Надо наконец признать, что все эти восемь лет одна часть Украины жила в кошмаре под молчание и осуждение другой её части", — написала Поклонская у себя в телеграм-канале.

Вместе с тем она назвала происходящие на Украине события "кошмаром" и подчеркнула, что русские и украинцы являются сильными нациями, которые способны проходить самые сложные испытания.