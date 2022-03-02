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Регион
Опубликовано 2 марта 2022, 14:56
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"Остановитесь в этом безумии": Поклонская призвала русских и украинцев прекратить вражду

Надо признать, что восемь лет одна часть Незалежной жила в кошмаре под молчание и осуждение другой её части, отметила замглавы Россотрудничества. По её словам, без объединения наций миру не бывать.

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская призвала русских и украинцев прекратить наконец вражду и объединиться. В противном случае, по её мнению, ненависть станет инструментом по уничтожению целого мира.

"Пожалуйста, остановитесь в этом безумии и разжигании ненависти друг к другу. Усомнитесь в себе и проявите человеческое сострадание к миру, который на волоске. Надо наконец признать, что все эти восемь лет одна часть Украины жила в кошмаре под молчание и осуждение другой её части", — написала Поклонская у себя в телеграм-канале.

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Вместе с тем она назвала происходящие на Украине события "кошмаром" и подчеркнула, что русские и украинцы являются сильными нациями, которые способны проходить самые сложные испытания.

Тем временем ранее Лайф сообщал, что российская делегация выехала к месту встречи с украинской стороной. Второй раунд переговоров между Москвой и Киевом пройдёт в районе Беловежской Пущи, но точное место, как и в первый раз, в целях безопасности не разглашается.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые банки РФ от SWIFT. Так, Евросоюз уже отключил от SWIFT ВТБ и ещё шесть российских банков. Запрет вступит в силу на десятый день после публикации в "Официальном журнале ЕС", а также будет применяться к определённым категориям юридических лиц.

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Наталья Поклонская. Обложка © Facebook / Наталья Поклонская

Наталья Исакова
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