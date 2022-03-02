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2 марта, 14:52

Карпин заявил, что ему не поступали предложения от "Локомотива" и "Краснодара"

Ранее в СМИ появилась информация, что наставник может в ближайшее время возглавить один из клубов РПЛ.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что ему не поступало каких-либо предложений из "Локомотива" или "Краснодара". Об этом пишет "РБ-Спорт".

"Ко мне никто из названных вами клубов ("Локомотива" и "Краснодара". — Прим. Лайфа) не обращался", — ответил Карпин на соответствующий вопрос.

Карпин может стать главным тренером "Локомотива"

Карпин может стать главным тренером "Локомотива"

Ранее в СМИ появилась информация, что Валерий Карпин может стать главным тренером "Локомотива" или "Краснодара".

Обложка © РФС

Шамиль Гаджиев

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