Титов назвал полезным введение моратория на проверки ИП и малого бизнеса

Мораторий на проверки индивидуальных предпринимателей и владельцев малого бизнеса, который планирует ввести кабмин РФ с 10 марта и до конца 2022 года, окажется полезен, если он не будет выборочным. Об этом рассказал Лайфу уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Говоря об анонсированных мерах поддержки МСП — хорошо, но мало. Если, конечно, сегодня что-то может быть хорошо. Мораторий на проверки, если это полный мораторий на все контрольные мероприятия, а не выборочный, то это, безусловно, полезно", — сказал он.

Что же касается расширения лимитов на ФОТ 3.0, то Титов отметил, что это всё равно является кредитованием, а данные средства в любом случае придётся возвращать. И тем не менее всё зависит от процентной ставки по программе. Так, если она будет ниже реальной инфляции, тогда это само по себе будет означать фактическое субсидирование МСП, отметил Титов. Но нужно понимать, сколько отраслей войдут в перечень пострадавших, ведь нынешние факторы ущерба отличаются от тех, которые были при коронавирусе.

"Ну а компенсация расходов на отечественную Систему быстрых платежей — это скорее символический шаг. У бизнеса куда острее запросы на ограничение ставки эквайринга по банковским картам", — добавил Титов.

По его словам, перечень предложений по данной теме уже направлен в Правительство РФ. Причём в этот список входит порядка 20 позиций, ведь поддержка потребуется серьёзная.