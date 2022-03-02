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Опубликовано 2 марта 2022, 14:48

ЦБ разъяснил, что россияне по-прежнему смогут оплачивать услуги и товары за рубежом в рублях и валюте

В соответствии с указом президента Владимира Путина резидентам не запрещено осуществлять такие платежи в пользу нерезидентов, сообщает регулятор.

Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые россияне смогут покупать товары за рубежом, а также оплачивать коммунальные, медицинские, образовательные и другие виды услуг. Такое разъяснение появилось в среду на официальном сайте Центробанка.

"Указ не устанавливает запрет на осуществление резидентами (физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, "самозанятые" лица) платежей в пользу нерезидентов как в валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте на указанные цели", — говорится в сообщении регулятора.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые российские банки от SWIFT. Кроме того, санкционные банки не смогут выпускать карты Visa и Mastercard. А ранее Лайф сообщал, что Евросоюз среди прочего запретил продавать, поставлять и экспортировать в Россию банкноты евро. Кроме того, организация объявила о запрете на инвестирование, участие и другой вклад в будущие проекты, финансируемые совместно с Российским фондом прямых инвестиций. В ответ на санкции президент России Владимир Путин установил ограничения на вывод валюты за рубеж.

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Обложка © Shutterstock

Алексей Берковиц
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