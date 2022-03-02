ЦБ разъяснил, что россияне по-прежнему смогут оплачивать услуги и товары за рубежом в рублях и валюте

В соответствии с указом президента Владимира Путина резидентам не запрещено осуществлять такие платежи в пользу нерезидентов, сообщает регулятор.

Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые россияне смогут покупать товары за рубежом, а также оплачивать коммунальные, медицинские, образовательные и другие виды услуг. Такое разъяснение появилось в среду на официальном сайте Центробанка.