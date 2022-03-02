В РФПИ выразили надежду на успех переговоров между Россией и Украиной

Организация и её международные партнёры уверены, что выйти из конфликта и спасти человеческие жизни можно лишь дипломатическим путём, уточнили в фонде.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выступает за скорейшее восстановление мира между Россией и Украиной и надеется на успех переговоров между сторонами. Об этом сказано в сообщении организации.

"РФПИ поддерживает скорейшее восстановление мира и надеется на успех переговоров между представителями РФ и Украины", — говорится в записи.