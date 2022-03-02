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Опубликовано 2 марта 2022, 14:46

В РФПИ выразили надежду на успех переговоров между Россией и Украиной

Организация и её международные партнёры уверены, что выйти из конфликта и спасти человеческие жизни можно лишь дипломатическим путём, уточнили в фонде.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выступает за скорейшее восстановление мира между Россией и Украиной и надеется на успех переговоров между сторонами. Об этом сказано в сообщении организации.

"РФПИ поддерживает скорейшее восстановление мира и надеется на успех переговоров между представителями РФ и Украины", — говорится в записи.

Отмечается, что фонд и его международные партнёры уверены, что выйти из конфликта и спасти человеческие жизни можно лишь дипломатическим путём. С момента основания РФПИ был сфокусирован на улучшении качества жизни людей, он активно занимается борьбой с коронавирусом в различных странах в рамках гуманитарных миссий.

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Напомним, второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоится вечером 2 марта. Сторона РФ уже выехала к назначенному месту.

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Российско-украинские переговоры. Обложка © Telegram / BELTA

Артур Лапсаков
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