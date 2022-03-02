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2 марта, 14:39
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Сборная России по футболу может провести два матча в конце марта

В качестве соперников национальной команды рассматриваются вторая и молодёжная сборные.

Сборная России по футболу может провести два матча в конце марта. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

По информации издания, в качестве соперников команды Валерия Карпина рассматриваются вторая и молодёжная сборные России. Встречи могут пройти 24 и 29 марта.

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Ранее предполагалось, что сборная России 24 марта примет команду Польши в стыковом матче ЧМ-2022. Через пять дней победитель этой встречи должен был сыграть со Швецией или Чехией за право поехать на финальный турнир в Катар. Решением ФИФА россияне были лишены возможности сыграть в этих матчах.

Обложка © РФС

Роман Фейгин

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