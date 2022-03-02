Экономист Абрамов оценил последствия запрета поставок банкнот евро в Россию
По его словам, это повлияет на экономику РФ не так сильно, как может показаться на первый взгляд. Он также отметил, что спрос на эту валюту невысок в связи с приостановкой туризма.
Заведующий лабораторией анализа институтов финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов считает, что запрет Евросоюза на продажу, поставку и экспорт в Россию банкнот, номинированных в евро, может поспособствовать росту курса валюты.
"Я думаю, что это будет содействовать некоторому росту курсу евро. Но я надеюсь, что не настолько сильно, потому что пока спрос на евро умеренный, потому что люди в отпуска не ездят", — заявил он в беседе с RT.
При этом экономист отметил, что эта ограничительная мера всё же не окажет сильного влияния на российскую экономику.
Ранее Лайф сообщал, что ЕС запретил продавать, поставлять, экспортировать в РФ банкноты евро. Кроме того, организация объявила о запрете на инвестирование, участие и другой вклад в будущие проекты, финансируемые совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые банки РФ от SWIFT. Так, Евросоюз уже отключил от SWIFT ВТБ и ещё шесть российских банков. Запрет вступит в силу на десятый день после публикации в Официальном журнале ЕС, а также будет применяться к определённым категориям юридических лиц.
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