Экономист Абрамов оценил последствия запрета поставок банкнот евро в Россию

Заведующий лабораторией анализа институтов финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов считает, что запрет Евросоюза на продажу, поставку и экспорт в Россию банкнот, номинированных в евро, может поспособствовать росту курса валюты.

"Я думаю, что это будет содействовать некоторому росту курсу евро. Но я надеюсь, что не настолько сильно, потому что пока спрос на евро умеренный, потому что люди в отпуска не ездят", — заявил он в беседе с RT.

При этом экономист отметил, что эта ограничительная мера всё же не окажет сильного влияния на российскую экономику.