Глава "Роскосмоса" стал Рогоzиным в Telegram в связи с "Операцией Z" на Украине
Дмитрий Рогозин. Обложка © Facebook / Dmitry Rogozin
Таким образом гендиректор госкорпорации высказал поддержу российским военнослужащим, освобождающим мирных жителей в Незалежной.
Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин переименовал свой телеграм-канал, назвав его "Рогоzин", таким образом выразив поддержку военной "Операции Z", которую Россия проводит на Украине.
Буква Z стала в соцсетях неофициальным символом проходящей операции. Также эта буква в белом квадрате изображена на российской технике, находящейся на Украине.
Ранее поддержку "Операции Z" высказал актёр Александр Панкратов-Чёрный. По его словам, РФ не могла поступить иначе. Также он рассказал, как во время его поездок на Украину националисты срывали съёмки в Киеве, запрещали снимать Одессу и откручивали гайки на колёсах.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.