Буква Z стала в соцсетях неофициальным символом проходящей операции. Также эта буква в белом квадрате изображена на российской технике, находящейся на Украине.

Замсекретаря ОП РФ Бочаров — об "Операции Z": Это необходимо для укрепления мира

Замсекретаря ОП РФ Бочаров — об "Операции Z": Это необходимо для укрепления мира

Ранее поддержку "Операции Z" высказал актёр Александр Панкратов-Чёрный. По его словам, РФ не могла поступить иначе. Также он рассказал, как во время его поездок на Украину националисты срывали съёмки в Киеве, запрещали снимать Одессу и откручивали гайки на колёсах.