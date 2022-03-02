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Регион
Опубликовано 2 марта 2022, 14:29

"Зенит" объявил о расторжении контракта с украинским защитником Ракицким

107 матчей он сыграл за петербуржцев с момента перехода в команду в 2019 году.

"Зенит" объявил о расторжении контракта с украинским защитником Ярославом Ракицким, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

"2 марта по просьбе Ярослава Ракицкого досрочно прекращено действие контракта с ним. В связи с тяжёлой семейной ситуацией игрок попросил о досрочном расторжении контракта с клубом", — говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".

"В ближайшее время закроем вопрос": Агент Ракицкого заявил о возможном уходе защитника из "Зенита"
"В ближайшее время закроем вопрос": Агент Ракицкого заявил о возможном уходе защитника из "Зенита"

В клубе также поблагодарили его за проведённые матчи и пожелали благополучия близким Ракицкого. Добавим, что за "Зенит" он выступал с 2019 года, проведя за это время 107 игр.

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Ярослав Ракицкий. Обложка © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Шамиль Гаджиев
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