"Зенит" объявил о расторжении контракта с украинским защитником Ракицким

" 2 марта по просьбе Ярослава Ракицкого досрочно прекращено действие контракта с ним. В связи с тяжёлой семейной ситуацией игрок попросил о досрочном расторжении контракта с клубом ", — говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".

"В ближайшее время закроем вопрос": Агент Ракицкого заявил о возможном уходе защитника из "Зенита"

В клубе также поблагодарили его за проведённые матчи и пожелали благополучия близким Ракицкого. Добавим, что за "Зенит" он выступал с 2019 года, проведя за это время 107 игр.