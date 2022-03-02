"Зенит" объявил о расторжении контракта с украинским защитником Ракицким

107 матчей он сыграл за петербуржцев с момента перехода в команду в 2019 году.

"Зенит" объявил о расторжении контракта с украинским защитником Ярославом Ракицким, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

"2 марта по просьбе Ярослава Ракицкого досрочно прекращено действие контракта с ним. В связи с тяжёлой семейной ситуацией игрок попросил о досрочном расторжении контракта с клубом", — говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".