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2 марта, 14:29

"Зенит" объявил о расторжении контракта с украинским защитником Ракицким

В составе петербуржцев он выступает с 2019 года, проведя за это время 107 матчей.

"Зенит" объявил о расторжении контракта с украинским защитником Ярославом Ракицким, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

"2 марта по просьбе Ярослава Ракицкого досрочно прекращено действие контракта с ним. В связи с тяжёлой семейной ситуацией игрок попросил о досрочном расторжении контракта с клубом", — говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".

"В ближайшее время закроем вопрос": Агент Ракицкого заявил о возможном уходе защитника из "Зенита"

"В ближайшее время закроем вопрос": Агент Ракицкого заявил о возможном уходе защитника из "Зенита"

В клубе также поблагодарили его за проведённые матчи и пожелали благополучия близким Ракицкого. Добавим, что за "Зенит" он выступал с 2019 года, проведя за это время 107 игр.

Ярослав Ракицкий. Обложка © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Шамиль Гаджиев

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