"Зенит" объявил о расторжении контракта с украинским защитником Ракицким
107 матчей он сыграл за петербуржцев с момента перехода в команду в 2019 году.
"Зенит" объявил о расторжении контракта с украинским защитником Ярославом Ракицким, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
"2 марта по просьбе Ярослава Ракицкого досрочно прекращено действие контракта с ним. В связи с тяжёлой семейной ситуацией игрок попросил о досрочном расторжении контракта с клубом", — говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".
В клубе также поблагодарили его за проведённые матчи и пожелали благополучия близким Ракицкого. Добавим, что за "Зенит" он выступал с 2019 года, проведя за это время 107 игр.
Ярослав Ракицкий. Обложка © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов