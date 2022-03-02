В ДНР сообщили, что украинские националисты готовят провокацию в Мариуполе
По данным ведомства, для этого мирных жителей насильно свезли на территорию завода "Азовсталь", расположив в заминированных цехах и служебных помещениях.
Украинские националисты из батальона "Азов"* готовят в Мариуполе провокацию с гибелью мирных жителей, удерживаемых на заводе "Азовсталь". Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.
"По полученной оперативной информации, в городе Мариуполе на территории завода "Азовсталь" командиром отдельного отряда специального назначения "Азов" <...> проводится подготовка к массовой провокации с гибелью мирных жителей", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, мирных жителей насильно свезли на территорию завода "Азовсталь", расположив в заминированных цехах и служебных помещениях. В случае прорыва обороны Мариуполя российскими Вооружёнными силами украинские силовики планируют взорвать завод с целью обвинить Россию в уничтожении мирных жителей и гражданской инфраструктуры огнём артиллерии.
По словам представителя Народной милиции ДНР, также в этих целях около 60 человек, из которых более половины женщины и дети, удерживаются в подвале и помещениях школы № 34. Туда доставляют людей, которые пытались покинуть город.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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