В ДНР сообщили, что украинские националисты готовят провокацию в Мариуполе

По данным ведомства, для этого мирных жителей насильно свезли на территорию завода "Азовсталь", расположив в заминированных цехах и служебных помещениях.

Украинские националисты из батальона "Азов"* готовят в Мариуполе провокацию с гибелью мирных жителей, удерживаемых на заводе "Азовсталь". Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

"По полученной оперативной информации, в городе Мариуполе на территории завода "Азовсталь" командиром отдельного отряда специального назначения "Азов" <...> проводится подготовка к массовой провокации с гибелью мирных жителей", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мирных жителей насильно свезли на территорию завода "Азовсталь", расположив в заминированных цехах и служебных помещениях. В случае прорыва обороны Мариуполя российскими Вооружёнными силами украинские силовики планируют взорвать завод с целью обвинить Россию в уничтожении мирных жителей и гражданской инфраструктуры огнём артиллерии.

По словам представителя Народной милиции ДНР, также в этих целях около 60 человек, из которых более половины женщины и дети, удерживаются в подвале и помещениях школы № 34. Туда доставляют людей, которые пытались покинуть город.