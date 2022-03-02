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2 марта, 14:31

Газизов проиграл в арбитражном суде по делу о компенсации от "Спартака"

Он работал в столичной команде с июля по декабрь 2020 года, а сейчас занимает аналогичный пост в "Уфе".

Юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы "Спартака", заявила, что Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Газизов требовал выплатить ему компенсацию за расторжение контракта со "Спартаком" в размере 399 миллионов рублей.

"Кассационная жалоба Газизова была оставлена без удовлетворения, решение Девятого апелляционного суда — без изменения. Теперь господин Газизов имеет право обратиться в Верховный суд в течение полугода, истребовав дело на президиум. Но, с моей точки зрения, там нет ничего такого с точки зрения права, из-за чего президиум Верховного суда мог бы это дело истребовать", — заявила Завьялова.

"Скоро все узнают правду": Бывший гендиректор "Спартака" Газизов рассказал, что Федун обещал ему акции клуба

"Скоро все узнают правду": Бывший гендиректор "Спартака" Газизов рассказал, что Федун обещал ему акции клуба

В конце октября 2021 года Девятый арбитражный апелляционный суд признал незаконным требование Газизова о выплате ему "Спартаком" компенсации в 399 миллионов рублей. После этого функционер подал на это решение кассационную жалобу.

Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает пост генерального директора "Уфы".

Обложка © ФК "Спартак"

Роман Фейгин

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