Газизов проиграл в арбитражном суде по делу о компенсации от "Спартака"

Аналогичную должность в «Уфе» он занимает сейчас, после работы в столичной команде с июля по декабрь 2020 года.

Юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы "Спартака", заявила, что Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Газизов требовал выплатить ему компенсацию за расторжение контракта со "Спартаком" в размере 399 миллионов рублей.

"Кассационная жалоба Газизова была оставлена без удовлетворения, решение Девятого апелляционного суда — без изменения. Теперь господин Газизов имеет право обратиться в Верховный суд в течение полугода, истребовав дело на президиум. Но, с моей точки зрения, там нет ничего такого с точки зрения права, из-за чего президиум Верховного суда мог бы это дело истребовать", — заявила Завьялова.

В конце октября 2021 года Девятый арбитражный апелляционный суд признал незаконным требование Газизова о выплате ему "Спартаком" компенсации в 399 миллионов рублей. После этого функционер подал на это решение кассационную жалобу.