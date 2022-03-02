В Москве в лесу найдены два расчленённых полусгоревших тела
Предварительно, на месте также были обнаружены части останков ребёнка. В настоящий момент следователи устанавливают подробности несчастного случая.
Фото с места обнаружения двух расчленённых тел в Москве. Обложка © ГСУ СК РФ по Москве
В лесополосе московского района Южное Бутово были найдены два расчленённых тела, предположительно, мужчины и женщины. Трупы также покрывали ожоги. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах. Предварительно, на месте также были обнаружены части останков ребёнка.
Как сообщает ГСУ СК РФ по Москве, следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". Уточняется, что трупы нашли местные жители. В настоящий момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, также назначены экспертизы для установления личностей погибших.
Ранее следователи раскрыли убийство мужчины в Москве девятилетней давности. На причастность к преступлению решили проверить знакомого мужчины, позже его задержали по подозрению в убийстве.