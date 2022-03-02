МИД РФ: Отмена сертификации "Северного потока – 2" нанесёт ущерб отношениям с Германией
В ведомстве отметили, что власти ФРГ подверглись соблазну использовать газопровод как рычаг политического давления на Россию. Последствием отказа от проекта станет "стремительный рост цены на газ".
Решение Берлина остановить сертификацию "Северного потока – 2" обернётся необратимым ущербом для российско-германских отношений. Об этом говорится в официальном комментарии представителя МИД России Марии Захаровой на сайте ведомства.
"Хотели бы заявить, что решение Берлина об остановке проекта обернётся необратимым ущербом для российско-германских отношений, которые и так являются в последние годы не по нашей вине далеко не безоблачными", — говорится в сообщении.
В МИД также подчеркнули, что ответственность за последствия этих "нелегитимных действий", ставящих под вопрос репутацию Берлина как надёжного внешнеэкономического партнёра, лежит полностью на германской стороне. В ведомстве добавили, что власти ФРГ подверглись соблазну использовать газопровод как рычаг политического давления на Россию. Неизбежным последствием отказа от проекта станет "стремительный рост цены на газ на европейском рынке", резюмировали в МИД РФ.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. В свою очередь, глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний". Позже президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против компании – оператора "Северного потока – 2". Минфин Штатов ввёл ограничения в отношении компании Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига.
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