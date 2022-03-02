МИД РФ: Отмена сертификации "Северного потока – 2" нанесёт ущерб отношениям с Германией

Решение Берлина остановить сертификацию "Северного потока – 2" обернётся необратимым ущербом для российско-германских отношений. Об этом говорится в официальном комментарии представителя МИД России Марии Захаровой на сайте ведомства.

"Хотели бы заявить, что решение Берлина об остановке проекта обернётся необратимым ущербом для российско-германских отношений, которые и так являются в последние годы не по нашей вине далеко не безоблачными", — говорится в сообщении.