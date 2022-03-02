Песков надеется, что истерика вокруг "Северного потока – 2" рано или поздно закончится

Представитель Кремля отметил, что здравый смысл и экономическая целесообразность говорят о необходимости скорейшего запуска газопровода.

В Кремле надеются, что рано или поздно истерика вокруг "Северного потока – 2", которая пока делает невозможным запуск проекта, сменится на трезвую оценку ситуации. Тем не менее инфраструктура готова и никуда не денется, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается "смерти" этого проекта, то инфраструктура готова технически, технологически, логистически и так далее. Эта инфраструктура будет на месте, она никуда не денется", — сказал он, отвечая на вопрос о возможной остановке проекта.

При этом Песков отметил, что здравый смысл и экономическая целесообразность говорят о необходимости скорейшего запуска газопровода, но "истерическая реальность пока делает это невозможным". Однако представитель Кремля отказался делать какие-либо прогнозы по поводу будущего "Северного потока – 2", назвав это неблагодарным делом. Он подчеркнул, что "истерика неминуемо когда-то проходит", а на её место приходит "трезвая оценка ситуации".