Песков надеется, что истерика вокруг "Северного потока – 2" рано или поздно закончится
Представитель Кремля отметил, что здравый смысл и экономическая целесообразность говорят о необходимости скорейшего запуска газопровода.
В Кремле надеются, что рано или поздно истерика вокруг "Северного потока – 2", которая пока делает невозможным запуск проекта, сменится на трезвую оценку ситуации. Тем не менее инфраструктура готова и никуда не денется, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается "смерти" этого проекта, то инфраструктура готова технически, технологически, логистически и так далее. Эта инфраструктура будет на месте, она никуда не денется", — сказал он, отвечая на вопрос о возможной остановке проекта.
При этом Песков отметил, что здравый смысл и экономическая целесообразность говорят о необходимости скорейшего запуска газопровода, но "истерическая реальность пока делает это невозможным". Однако представитель Кремля отказался делать какие-либо прогнозы по поводу будущего "Северного потока – 2", назвав это неблагодарным делом. Он подчеркнул, что "истерика неминуемо когда-то проходит", а на её место приходит "трезвая оценка ситуации".
Вопросы же о том, как в данной ситуации реагировать кредиторам, он переадресовал компании-оператору.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний". Позже президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против компании – оператора "Северного потока – 2". Минфин Штатов ввёл ограничения в отношении компании Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига.
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