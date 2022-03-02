Российские судьи не будут работать на матчах под эгидой УЕФА
Ранее организация отстранила все сборные и клубы страны от международных соревнований.
В ближайшее время арбитров из России не будут назначать на игры турниров под эгидой УЕФА. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу организации.
"Отстранение, о котором было объявлено в понедельник, распространяется на российские команды и клубы, но не на официальные лица матча. Но, учитывая нынешние обстоятельства и трудности с выездом россиян за границу, официальные лица матчей из России в настоящее время не назначаются на игры турниров под эгидой УЕФА", — заявили в союзе.
Ранее Лайф сообщал, что ФИФА и УЕФА отстранили сборные России и отечественные клубы от международных соревнований.
Самым известным российским арбитром является Сергей Карасёв. Минувшим летом он работал на трёх матчах чемпионата Европы. Россиянин обслуживал встречи группового этапа Италия – Швейцария (3:0) и Германия – Венгрия (2:2), а также игру 1/8 финала Нидерланды – Чехия (0:2). Кроме того, Карасёв судил игру за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Вильярреалом" (1:1, по пенальти — 6:5) и полуфинал Лиги наций Италия – Испания (1:2).
Обложка © ТАСС / Олег Бухарев