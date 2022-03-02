Российские судьи не будут работать на матчах под эгидой УЕФА

В ближайшее время арбитров из России не будут назначать на игры турниров под эгидой УЕФА. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу организации.

"Отстранение, о котором было объявлено в понедельник, распространяется на российские команды и клубы, но не на официальные лица матча. Но, учитывая нынешние обстоятельства и трудности с выездом россиян за границу, официальные лица матчей из России в настоящее время не назначаются на игры турниров под эгидой УЕФА", — заявили в союзе.

Ранее Лайф сообщал, что ФИФА и УЕФА отстранили сборные России и отечественные клубы от международных соревнований.