НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 марта, 10:37

Российские судьи не будут работать на матчах под эгидой УЕФА

Ранее организация отстранила все сборные и клубы страны от международных соревнований.

В ближайшее время арбитров из России не будут назначать на игры турниров под эгидой УЕФА. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу организации.

"Отстранение, о котором было объявлено в понедельник, распространяется на российские команды и клубы, но не на официальные лица матча. Но, учитывая нынешние обстоятельства и трудности с выездом россиян за границу, официальные лица матчей из России в настоящее время не назначаются на игры турниров под эгидой УЕФА", — заявили в союзе.

Ранее Лайф сообщал, что ФИФА и УЕФА отстранили сборные России и отечественные клубы от международных соревнований.

"Вне политики": Как Запад изолирует российский спорт на фоне событий на Украине

"Вне политики": Как Запад изолирует российский спорт на фоне событий на Украине

Самым известным российским арбитром является Сергей Карасёв. Минувшим летом он работал на трёх матчах чемпионата Европы. Россиянин обслуживал встречи группового этапа Италия – Швейцария (3:0) и Германия – Венгрия (2:2), а также игру 1/8 финала Нидерланды – Чехия (0:2). Кроме того, Карасёв судил игру за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Вильярреалом" (1:1, по пенальти — 6:5) и полуфинал Лиги наций Италия – Испания (1:2).

Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Роман Фейгин
  • Новости
  • уефа
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров

    Layer 1