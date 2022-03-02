Песков: Путин получает данные о потерях среди российских военных на Украине

Однако назвать конкретные цифры официальный представитель Кремля отказался, уточнив, что это прерогатива исключительно Министерства обороны.

Президент России Владимир Путин, являясь Верховным главнокомандующим, получает данные о потерях среди российских военных в ходе "Операции Z", проводимой на Украине. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Безусловно, он главнокомандующий", — сказал Песков в ответ на вопрос о том, информируют ли Путина о потерях.