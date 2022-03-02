Песков: Путин получает данные о потерях среди российских военных на Украине
Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Однако назвать конкретные цифры официальный представитель Кремля отказался, уточнив, что это прерогатива исключительно Министерства обороны.
Президент России Владимир Путин, являясь Верховным главнокомандующим, получает данные о потерях среди российских военных в ходе "Операции Z", проводимой на Украине. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Безусловно, он главнокомандующий", — сказал Песков в ответ на вопрос о том, информируют ли Путина о потерях.
Однако представитель Кремля добавил, что не может называть конкретные цифры, уточнив, что это прерогатива исключительно Министерства обороны.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.