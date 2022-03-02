"Алания" вышла в четвертьфинал Кубка России, обыграв "Арсенал"
Любопытно, что единственный гол в игре владикавказцы забили в своей первой же атаке.
Футбольный клуб "Алания" одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 1/8 финала Кубка России и вышел в следующий этап турнира.
Единственный гол в самом начале игры забил Владимир Хубулов. Любопытно, что это была первая атака владикавказцев в матче. После этого у туляков был ряд опасных моментов, однако поразить ворота Ростислава Солдатенко "Арсенал" не смог.
"Алания" же стала первым представителем ФНЛ, который дошёл до четвертьфинала Кубка России в этом сезоне. Жеребьёвка следующей стадии пройдёт 4 марта.
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