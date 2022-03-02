"Алания" вышла в четвертьфинал Кубка России, обыграв "Арсенал"

Футбольный клуб "Алания" одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 1/8 финала Кубка России и вышел в следующий этап турнира.

Единственный гол в самом начале игры забил Владимир Хубулов. Любопытно, что это была первая атака владикавказцев в матче. После этого у туляков был ряд опасных моментов, однако поразить ворота Ростислава Солдатенко "Арсенал" не смог.