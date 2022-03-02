Роскомнадзор потребовал, чтобы "Википедия" удалила фейковую информацию о спецоперации на Украине
В ведомстве заявили об использовании площадкой лживого контента, направленного на дезинформацию российских пользователей.
Роскомнадзор на основании поступившего требования Генеральной прокуратуры уведомил "Википедию" о необходимости удалить недостоверную информацию на странице, посвящённой специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Роскомнадзор 1 марта направил уведомление в адрес администрации указанного интернет-ресурса о необходимости удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине. Речь идёт об использовании площадкой лживого контента, направленного на дезинформацию российских пользователей", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что в Госдуму внесены поправки об уголовной ответственности за распространение фейковой информации о действиях Вооружённых сил России. Согласно документу, за недостоверную информацию будет грозить до 15 лет заключения.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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