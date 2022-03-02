Роскомнадзор потребовал, чтобы "Википедия" удалила фейковую информацию о спецоперации на Украине

В ведомстве заявили об использовании площадкой лживого контента, направленного на дезинформацию российских пользователей.

Роскомнадзор на основании поступившего требования Генеральной прокуратуры уведомил "Википедию" о необходимости удалить недостоверную информацию на странице, посвящённой специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Роскомнадзор 1 марта направил уведомление в адрес администрации указанного интернет-ресурса о необходимости удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине. Речь идёт об использовании площадкой лживого контента, направленного на дезинформацию российских пользователей", — говорится в сообщении.