Лавров: Россию невозможно изолировать из-за большого количества её друзей
А ранее министр иностранных дел РФ заявил, что третья мировая война стала бы ядерной. Он указал на разрушительность последствий такого конфликта.
Россию невозможно изолировать, поскольку у неё большое количество друзей. Такое заявление в интервью телеканалу Al Jazeera сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У России много друзей, и её невозможно изолировать", — заверил министр.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что третья мировая война стала бы ядерной. По его мнению, последствия этого конфликта были бы разрушительными.
Глава МИД России Сергей Лавров. Обложка © Facebook / Russian Foreign Ministry — МИД России