Кулеба рассказал, сколько стран поставляют Украине оружие

Девятнадцать стран поставляют Украине оружие, некоторые из них делают это впервые в своей истории. Такое заявление на брифинге сделал министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

"19 стран дают Украине оружие, некоторые из них делают это впервые в своей истории", — сказал он.

Кулеба добавил, что десять государств предоставляют его стране макрофинансовую помощь, а 22 — гуманитарную.