Кулеба рассказал, сколько стран поставляют Украине оружие
Также глава МИД Незалежной заметил, что десять государств предоставляют его стране макрофинансовую помощь, а 22 — гуманитарную.
Обложка © Facebook / Dmytro Kuleba
Девятнадцать стран поставляют Украине оружие, некоторые из них делают это впервые в своей истории. Такое заявление на брифинге сделал министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.
"19 стран дают Украине оружие, некоторые из них делают это впервые в своей истории", — сказал он.
Кулеба добавил, что десять государств предоставляют его стране макрофинансовую помощь, а 22 — гуманитарную.
А ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Запад не допустит вмешательства НАТО в конфликт на Украине. По его словам, Германия и другие страны видят потенциальную опасность такого решения и военное вмешательство Североатлантического альянса может стать ошибкой.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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